PSG : 150 millions d'euros pour Mbappé, la réponse d'Al-Khelaïfi

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a une idée très précise de la façon dont il entend mener le dossier Kylian Mbappé. Le PSG ne le vendra jamais, même en cas d'offre explosive.

Le dossier Kylian Mbappé ne va pas dans le bon sens pour le Paris SG, qui se prépare à profiter une dernière année de son joyau avant de le laisser partir gratuitement dans un an, probablement pour le Real Madrid. Un scénario qui plait beaucoup dans la capitale espagnole, même si personne n’est dupe. Sans renfort, le Real Madrid ne fait pas vraiment aussi peur qu’avant et n’est plus forcément cité dans les candidats à une victoire en Ligue des Champions. Insupportable pour les socios merengue, mais aussi pour Florentino Pérez. Ce dernier pourrait donc profiter de la situation de l’attaquant français pour faire une offensive de dernière minute au mois d’août, et proposer à Nasser Al-Khelaïfi un deal qui permettrait de sauver la face sur le plan financier.

Une sortie de crise totalement impensable au Qatar, et donc au Paris SG. L’Emir du pays du Golfe rêve de voir les trois superstars que sont Mbappé, Neymar et Messi ensemble, et c’est l’année ou jamais. L’éventuel transfert de l’ancien monégasque est donc totalement écarté, et ce même si une grosse offre venait à tomber. C’est ce qu’a fait savoir le journaliste d’ESPN Julien Laurens, spécialisé sur le marché des transferts et l’actualité du PSG. Un membre du club parisien a même confié à l’insider la stratégie fixée pour les prochains mois.

« Kylian Mbappé ne bougera pas cet été. Encore aujourd’hui, quelqu’un du PSG m’a dit ‘même si on a une grosse offre de la part de Liverpool ou du Real Madrid, même à 120 ou 150 ME, nous ne la prendrons pas car il n’est pas à vendre. Nous préférons le garder avec nous pour une année entière, et éventuellement le laisser partir dans un an’. Surtout qu’ils espèrent, en le gardant avec Messi et Neymar, qu’il va finir par prolonger en étant convaincu par ce projet. Ils veulent ce trio au PSG. Le Real Madrid peut essayer tant qu’il veut, ils ne vont jamais ouvrir la porte. Mais un jour, Mbappé va jouer au Real Madrid, car c’est son rêve. Cet été, Mbappé ne bougera pas », a toutefois conclu Julien Laurens, pour qui la stratégie du PSG est claire. Retenir Mbappé encore un an, et lui faire comprendre qu’il serait bien qu’il continue à Paris plus longtemps, surtout s’il se retrouve dans une équipe qui remporter les trophées les plus prestigieux.