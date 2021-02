PSG : Mbappé héros de Barcelone, un ex-Parisien craint le pire

Dans : PSG.

Privé de Neymar et d’Angel Di Maria blessés, Kylian Mbappé portera l’attaque du Paris Saint-Germain à Barcelone mardi en Ligue des Champions. Reste à savoir si le Français parviendra à tenir ce rôle dans un match si important.

Si Kylian Mbappé veut davantage de responsabilités, ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions représente l’occasion idéale. L’attaquant du Paris Saint-Germain sera la principale arme offensive de son équipe privée de Neymar et d’Angel Di Maria blessés. Les regards et les espoirs se dirigeront donc vers l’international tricolore. Et c’est justement ce que craint Edouard Cissé. Car à l’image de nombreux observateurs, l’ancien milieu du PSG sait à quel point le natif de Bondy peut perdre son football et surjouer lorsque la pression s’accentue.

« La Ligue 1, ce n'est pas révélateur, a prévenu l’agent dans L’Equipe. Il est évident qu'il a besoin de ses deux partenaires. C'est une grande première pour lui. J'ai hâte de voir cela. J'espère qu'il ne jouera pas pour être le héros mais qu'il le deviendra et qu'il fera ce qu'on attend de lui. Qu'il marque et se montre patient, confiant en ses partenaires car son équipe n'aura pas beaucoup le ballon. Mbappé ne devra pas descendre trop bas pour organiser le jeu. Ce n'est pas son rôle. Il aura Paredes et Verratti pour lui faire des passes. Après faudra-t-il encore que le PSG sache garder le ballon quand il le récupérera. En tout cas, Mbappé sera jugé sur sa maturité lors de ce match, pas parce que c'est le Barça mais parce qu'il est sans Neymar et Di Maria. » Un bon test pour l’attaquant en plein doute sur son avenir.