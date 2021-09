PSG : Mbappé grillé par le vestiaire du Real Madrid ?

Dans : PSG.

Malgré une offre colossale du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le Qatar a pris la décision de refuser l’offre à 180 millions d’euros du Real Madrid pour l’international français. Malgré la situation contractuelle de Kylian Mbappé, libre au mois de juin, le PSG est persuadé qu’il peut inverser la tendance en faisant signer une prolongation à l’ancien Monégasque avant le mois de janvier. De son côté, le Real Madrid attend patiemment le mercato hivernal pour se mettre officiellement et définitivement d’accord avec Kylian Mbappé dans l’optique d’une signature en tant que joueur libre. Mais selon les informations relayées par Calcio Mercato, l’attaquant du PSG ne jouit pas d’une très bonne image au sein du vestiaire du Real Madrid…

Le double jeu de Florentino Pérez agace au Real

Et pour cause, certains joueurs du Real Madrid n’ont absolument pas apprécié que Florentino Pérez leur réclame un effort en diminuant le salaire de 10 % tandis que dans le même temps, le patron du Real Madrid était prêt à faire sauter la banque avec une offre avoisinant les 200 millions d’euros pour le transfert de Kylian Mbappé. De plus, le vice-champion d’Espagne en titre a proposé à Kylian Mbappé de devenir d’office le plus gros salaire du club, ce que certains tauliers n’ont pas non plus apprécié. Autant dire qu’avant même d’être officiellement un joueur du Real Madrid, le champion du monde 2018 provoque des émois au sein du vestiaire. Reste maintenant à voir si tout cela s’arrangera en cas de signature l’été prochain pour Kylian Mbappé. En attendant, cette situation est une aubaine pour le Paris SG, qui vise toujours une prolongation de sa star. Comme indiqué mardi, le club de la capitale est prêt à tout pour convaincre Mbappé de prolonger en lui offrant au choix un contrat court (1 an) ou plus long (3 à 5 ans).