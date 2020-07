PSG : Mbappé forfait à cause de Perrin, catastrophe pour Paris

Dans : PSG.

Sauf miracle, Kylian Mbappé sera absent pour le quart de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame.

Le PSG a annoncé ce lundi que Kylian Mbappé ne reprendra pas le chemin de l’entraînement avant trois semaines. Victime d’un tacle ravageur de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne, le champion du monde du Paris Saint-Germain est forfait à 99% pour le quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta. Même si Neymar est toujours là, l’absence de Mbappé est forcément un coup dur pour les ambitions européennes du club de la capitale. Pour Rolland Courbis, il est clair que cela risque de coûter cher au PSG, même si tout espoir n’est pas totalement perdu.

L’ancien entraîneur admet que l’essentiel est désormais de savoir si Kylian Mbappé sera là en cas de qualification du Paris Saint-Germain pour la suite de la Ligue des champions. « C’est sûr que c’est une énorme tuile. Par habitude, quand on a un diagnostic à faire, sur une blessure aussi important et pour un joueur aussi important dans une période aussi délicate, c’est difficile de donner un diagnostic. Mais si justement on donne un diagnostic de trois semaines pour Mbappé, ça voudrait peut-être dire trois semaines minimum, même s’il est difficile de comparer certains joueurs. Et que Kylian Mbappé, avec sa souplesse, son élasticité, peut peut-être être rétabli avant le joueur traditionnel. C’est l’espoir qu’on peut avoir, peut-être pas pour l’Atalanta, mais pour les matchs d’après en cas de qualification », espère, sur RMC, Rolland Courbis. Du côté du Paris Saint-Germain, on espère probablement la même chose.