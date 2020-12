PSG : Mbappé fait un cadeau à Paris, il part cet été

Dans : PSG.

Courtisé par Liverpool et le Real Madrid au mercato, Kylian Mbappé fait l’objet d’un pressing intense du PSG au sujet de sa prolongation de contrat.

Et pour cause, il n’est pas envisageable une seconde aux yeux de l’Emir du Qatar que l’attaquant français du Paris Saint-Germain puisse faire ses valises cet été, à un an de la fin de son contrat. Il faut dire qu’en cas de départ en juin prochain, le PSG ne serait pas en mesure de tirer le meilleur prix de la vente de Kylian Mbappé. C’est ce scénario dans lequel Paris se trouverait en situation de faiblesse vis-à-vis des potentiels acheteurs que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo souhaitent impérativement éviter, d’où cette farouche volonté de prolonger Kylian Mbappé à tout prix, quitte à le vendre dans la foulée. Mais selon les informations obtenues par 90 Min, on est très loin d’un accord entre Mbappé et le PSG.

Mbappé veut éviter un départ libre en 2021

Effectivement, la star de l’Equipe de France n’est toujours pas dans l’optique de prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. A en croire les indiscrétions du média, le natif de Paris est plus décidé que jamais à l’idée de partir, et l’a fait savoir à ses dirigeants. Kylian Mbappé ne souhaite pas quitter le PSG libre de tout contrat. Reconnaissant envers le Paris Saint-Germain, il veut absolument que le club de la capitale française touche une belle indemnité de transfert lors de son départ. En ce sens, il a demandé à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo d’accepter son départ au mois de juin prochain, probablement au Real Madrid. En dépit d’une crise financière sans précédent qui touche l’intégralité des clubs européens, le club merengue devrait être en mesure de soumettre une offre attractive au PSG cet été, probablement aux alentours de 150 ME. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera et si telle est le cas, comment la direction parisienne réagira face à ce refus catégorique de prolonger de la part de Kylian Mbappé...