PSG : Mbappé fait profil bas, Leonardo aux anges

Que font les joueurs du Paris Saint-Germain pendant l’épidémie ? Kylian Mbappé ne laisse rien transparaitre.

S’il a beaucoup été question de Neymar, Cavani et Thiago Silva qui ont décidé de s’envoler pour l’Amérique du Sud, la plupart sont restés à Paris. Leur décision de demeurer dans la capitale a été prise assez facilement pour des raisons pratiques, médicales mais aussi de suivi en cas de reprise prochaine des entrainements, ce qui semble tout de même hypothétique à l’heure actuelle. La meilleure façon de faire passer le temps est pour la plupart de s’afficher sur les réseaux sociaux. Angel Di Maria et Leandro Paredes se sont bien amusés à trinquer virtuellement par le biais d’une petite vidéo, tandis qu’Ander Herrera a visiblement envie d’en découdre avec les images de ses entrainements et de ses footings. Mais parmi les vedettes du club, il y en a un qui se fait très discret, c’est Kylian Mbappé.

Après quelques messages savourant la qualification contre le Borussia Dortmund, l’attaquant parisien, qui avait été malade avant cette rencontre et avait failli la manquer, est depuis resté silencieux. Un message, il y a une semaine, avec le mot « Corona out » et un masque au visage pour montrer qu’il était impliqué dans la situation et faisait passer les consignes nécessaires en cas de contamination. Et depuis, comme l’explique Le Parisien, Kylian Mbappé semble avoir parfaitement écouté les consignes de Leonardo, qui avait recommandé, avant la coupure, à ses joueurs de « faire profil bas » notamment sur les réseaux sociaux, ou la moindre fête ou joie démesurée serait certainement mal vue en ces temps difficiles.