PSG : Mbappé exigeait Paris, pas Madrid, Vasilyev lâche un scoop

Limogé par le président de l'AS Monaco en février dernier, Vadim Vasilyev était resté discret depuis ce coup de théâtre intervenu après six ans de présence au sein du club de la Principauté. Mais ce lundi, dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien dirigeant monégasque revient sur cet épisode, mais également sur tout ce qu'il a appris et retenu de son passage à Monaco, Vadim Vasilyev avouant au passage qu'il souhaitait reprendre du service dans le milieu de football. L'ancien conseiller de Dmitri Rybolovlev en profite également pour revenir sur un temps fort de son mandat, la transfert de Kylian Mbappé au PSG pour 180ME lors du mercato 2017.

Et Vadim Vasilyev de confier que contrairement aux rumeurs, l'attaquant français avait bien fait du Paris Saint-Germain sa priorité absolue, et qu'il n'avait pas l'intention de signer au Real Madrid. « Le transfert le plus dur a été celui de Mbappé (en août 2017). Le PSG savait très bien que Kylian ne voulait pas aller au Real Madrid mais seulement à Paris, et cela obligeait Paris et Monaco à trouver un accord », explique l'ancien dirigeant de l'AS Monaco, qui n'a pas eu d'autre choix que de négocier avec Nasser Al-Khelaifi alors qu'à la base le club de la Principauté ne voulait pas vendre Kylian Mbappé à un club de Ligue 1.