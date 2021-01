PSG : Mbappé et Paris, une confidence qui vaut de l'or

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG dans un an et demi, Kylian Mbappé est en négociations avec le club de la capitale afin de prolonger. L'optimisme augmente à Paris.

Ce n’est un secret pour personne, la prolongation de Kylian Mbappé est la priorité absolue de l’Emir du Qatar, de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, en parallèle avec celle de Neymar évidemment. L’international tricolore n’est toutefois pas un homme facile à combler. Entre projet sportif et attentes financières, le champion du monde a un appétit assez féroce, d'autant que sur le plan salarial l'écart est assez énorme avec son coéquipier brésilien. Membre de la cellule de recrutement du PSG entre 2009 et 2020, Luis Ferrer connaît l’attaquant de l’AS Monaco ainsi que les dirigeants de Paris. Et selon lui, le champion de France en titre a encore les clés dans ce dossier épineux en raison notamment de l’intérêt du Real Madrid.

« Leonardo, c’est le boss. J’étais là quand il est arrivé en 2011 et qu’il a fait venir Thiago Silva, Maxwell et tous les joueurs qu’il a fait venir, c’est la preuve qu’il fait un bon travail. Aujourd’hui, il est venu dans une condition différente. Il fait venir un bon entraîneur et maintenant il faut les résultats. Pour les supporters du PSG, je suis confiant pour ce qu’il peut arriver. Les clubs qui souhaitent recruter Mbappé ne sont pas nombreux. Ils doivent avoir un bon projet. Et dans le projet, on parle de l’entraîneur, des joueurs autour pour gagner. Mais il est encore sous contrat, le club veut le garder. Aujourd’hui il y a plusieurs facteurs et ce sera le PSG, Kylian et sa famille qui prendront la décision » a indiqué sur Téléfoot l’ancien membre de la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain, pour qui Kylian Mbappé sera le seul à décider de son avenir. Mais à ses yeux, il n’y a pas encore de raison de paniquer pour PSG dans cet épineux dossier.