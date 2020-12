PSG : Mbappé et Paris, un colossal cadeau de Noël ?

Dans : PSG.

Dans l’optique du prochain mercato, le PSG a fait de la prolongation de Kylian Mbappé sa priorité absolue.

Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent boucler ce dossier bouillant avant l’ouverture du mercato estival, afin de ne pas risquer une vente au rabais de l’international français, en fin de contrat en juin 2022. Ces dernières semaines, le club de la capitale a bien avancé au sujet de la prolongation de Neymar, mais ce constat n’était pas vraiment valable pour Kylian Mbappé. En effet, l’international tricolore ne semble pas pressé de signer un nouveau bail au PSG. C’était tout du moins le cas il y a encore quelques semaines. Mais doucement, la tendance est en train de s’inverser à en croire les informations livrées par Le Parisien.

Le média francilien dévoile que ces derniers jours, Kylian Mbappé est plus enclin à écouter les arguments de ses dirigeants, obnubilés par la prolongation du Français de 21 ans. « Cela ne préjuge en rien de l'issue des discussions, mais comme nous l'indiquions le 4 décembre, le jeune attaquant, qui émarge à 1,9 million d'euros bruts par mois, hésite et demande avant tout des garanties sportives » indique le journal, qui indique par ailleurs que financièrement, Kylian Mbappé ne perdrait pas au change en restant à Paris, dans la mesure où le Real Madrid et Liverpool ne seront pas vraiment en mesure de lui offrir un salaire plus attractif. Sportivement, l'important pour Mbappé est de savoir ce qu’il adviendra de Neymar. Concrètement, l’ancien Monégasque observe avec beaucoup d’intérêt l’avancée des négociations entre la star brésilienne et le Paris SG. De toute évidence, une prolongation de l’ancien Barcelonais serait un atout de taille dans la manche de Leonardo afin d’obtenir l’accord de Kylian Mbappé. Neymar et Mbappé, c’est un double enjeu majeur qui se joue actuellement pour l’avenir du PSG, et une bonne nouvelle pourrait même tomber d'ici la fin de l'année. Un joli cadeau de Noël pour le club de la capitale.