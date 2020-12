Mercato : Messi et Griezmann au PSG, Mbappé au Barça, le scénario fou

Dans : PSG.

L'idée de voir Lionel Messi rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine, quatre ans après Neymar, donne des idées en Espagne. Au point de voir Kylian Mbappé être associé à un autre deal.

Les supporters du FC Barcelone ont déjà eu du mal à digérer le départ de Neymar au PSG lors du mercato estival 2017, mais l’idée même de voir Lionel Messi rejoindre la star brésilienne à Paris en 2021 rend fou du côté de la Catalogne. Et cela d’autant plus que le sextuple Ballon d’Or peut tout à fait signer à Paris moyennant….0 euro, l’Argentin arrivant en fin de contrat. Autrement dit, à l’inverse de Neymar, le départ de Lionel Messi ne pourra pas financer la venue d’un ou deux renforts. De quoi s’étrangler pour le futur président du Barça. Mais ce lundi, le quotidien sport catalan Sport affirme lui qu’un autre scénario pourrait se mettre en place avec un deal entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, lequel permettrait au club espagnol de frapper un grand coup sur le marché des transferts et de faire oublier la perte de Leo Messi.

En effet, le média catalan voit le FC Barcelone tenter un coup spectaculaire au mercato. « La possibilité que Neymar et Messi se retrouvent à Paris est une option viable. Cette partie de poker pourrait être complétée avec Mbappé s'il place la possibilité de devenir la nouvelle star du Camp Nou avant celle de jouer à Bernabeu. Remplacer Messi par l'attaquant français est une option que les dirigeants du Barça apprécieraient, car c'est un pari pour l'avenir. Cependant, le Barça n'a pas de trésorerie pour payer un transfert de ce niveau, mais en échange il a deux champions du monde pour lesquels le PSG est très intéressé à valoriser l'image du football français, Dembélé et Griezmann. L'échange de joueurs est une possibilité à étudier (...) Le futur président du Barça doit savoir qu'il rivalisera avec Florentino Perez, lequel rôde depuis longtemps afin de signer la star française. Une chose est claire pour le Barça, si Messi part, Mbappé semble la meilleure alternative », explique Sport, qui a du mal à envisager autre chose qu’un départ de Lionel Messi au PSG et pire encore la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

De quoi mettre en fureur les fans barcelonais, même si bien évidemment, il va falloir mettre tout cela en musique, et pour l'instant on en est loin, Lionel Messi étant resté totalement muet depuis la déclaration fracassante de Neymar mercredi dernier dans les couloirs d'Old Trafford. Le mercato 2021 risque d'être chaud, et même bouillant.