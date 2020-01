PSG : Mbappé et Paris ont tremblé à mort pendant une minute

Dans : PSG.

La crainte du PSG avant le match face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, c’est de perdre un joueur sur blessure. Tout le monde pense à Neymar, mais cela aurait pu être le cas de Kylian Mbappé ce dimanche.



L’attaquant français, qui a connu ses premiers pépins physiques cette saison avec une blessure à la cuisse, puis une alerte après une reprise trop précoce à l’automne, n’a pas envie de se priver d’une deuxième partie de saison qui s’annonce alléchante. Outre la course au titre en Ligue 1, les Coupes nationales, se trouvent surtout la Ligue des Champions avec une grosse revanche à prendre, puis l’Euro et même peut-être les Jeux Olympiques en fin de parcours. Résultat, le numéro 7 du PSG n’a pas envie de manquer tout ça avant que cela ne devienne intéressant. Pourtant, tous les suiveurs du PSG ont pensé au pire en première période face à Monaco, quand son genou semblait s’être déboité sur une action bizarre dans la surface, provoquant sa chute et de vives douleurs. Kylian Mbappé avait pu reprendre la rencontre, tout en n’étant clairement pas à 100 % dans son match.



Ça va mieux merci, c’était un bon coup de flippe hein 😳👀 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 14 janvier 2020

Maintenant qu’il a bien récupéré, l’ancien monégasque s’est laissé aller à une petite confession sur les réseaux sociaux, à un follower qui lui demandait comment allait son genou. « Ça va mieux merci, c’était un bon coup de flippe hein », a reconnu Kylian Mbappé à propos d’une action qui a visiblement inquiété l’attaquant du PSG sur le moment. Cela peut se comprendre vu les ambitions du champion du monde dans les mois à venir.