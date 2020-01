PSG : Mbappé et Neymar sur un champ de patate, même pas peur ?

Dans : PSG.

Mercredi à 18h30, le Paris Saint-Germain défiera Pau dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Sur un terrain qui s’annonce particulièrement difficile pour les 22 acteurs…

Effectivement, la pelouse du stade du Hameau, qui accueille régulièrement des matchs de rugby, est dans un sale état. Forcément, jouer sur une telle pelouse n’emballe personne du côté du Paris Saint-Germain, obnubilé par les 8es de finale de la Ligue des Champions, et qui prie pour que ses stars ne se blessent pas avant ce rendez-vous européen contre le Borussia Dortmund. Néanmoins, Thomas Tuchel refuse de rentrer dans une espèce de psychose. Interrogé sur la pelouse catastrophique du stade de Pau en conférence de presse, l’Allemand a tenté de dédramatiser la situation en indiquant qu’il était possible que Neymar et Kylian Mbappé soient alignés malgré les risques encourues.

« Tout le monde attend qu’on gagne tous les matches. Ce n’est pas aussi simple. Si on veut rester avec la même intensité, il faut aussi parfois procéder à des changements. Ce sera peut-être le cas contre Pau en Coupe de France. On a vu le terrain de Pau contre Bordeaux (victoire de Pau 3-2 face aux Girondins en 16es de finale), on ne doit pas parler de ces choses-là, mais Neymar et Kylian (Mbappé) peuvent jouer sur ces terrains. Ils peuvent décider du sort de ces matches. Mais c’est peut-être aussi compliqué vu les conditions de jeu. On doit réfléchir et attendre avant de prendre la décision pour le groupe » a indiqué Thomas Tuchel, lequel n’a pas encore pris de décision définitive, mais qui envisage clairement de faire participer Neymar et Kylian Mbappé à cette rencontre malgré le terrain très délicat qui attend le Paris Saint-Germain. Pour rappel, le PSG défiera Montpellier trois jours plus tard… sur le billard du Parc des Princes, en Ligue 1.