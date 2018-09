PSG : « Mbappé et Neymar pour remporter la Coupe de la Ligue, ça fait cher »

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Ligue 1.

Avoir une ligne d’attaque aussi prestigieuse, et aussi peu de liant avec le milieu de terrain : tel est l’un des problèmes que le PSG doit régler cette saison. Cette situation inquiète en tout cas les suiveurs du club de la capitale, qui se demandent pourquoi les dirigeants n’ont pas complété l’équipe avec un milieu de terrain de premier choix. Un débat vital comme celui du manque de solidarité entre les attaquants, qui ne combinent pas et ne travaillent pas en faisant corps. Une attitude inquiétante pour Stéphane Bitton, persuadé que le PSG peut aller chercher la victoire finale en Ligue des Champions si sa MCN change d’état d’esprit.

« Je ne suis pas sûr que les dirigeants qatariens aient fait signer Mbappé et Neymar l’été dernier pour remporter la Coupe de la Ligue ou le Trophée des Champions… La MCN vaut 468ME. Ça fait cher pour ce qu’on voit actuellement ou la saison dernière en Ligue des champions. Tuchel a du pain sur la planche. A Liverpool, Mbappé n’a fait aucune passe à Neymar et n’en a pas reçue de Cavani… Les circuits ne fonctionnent pas. Neymar veut trop souvent faire la différence à lui tout seul. Cavani traîne son âme sur la pelouse. Mbappé va devoir digérer sa croissance et s’occuper aussi des tâches défensives. Bref, le PSG n’y trouve pas son compte. On a vu le Real Madrid remporter la C1 avec la BBC, le Barça avec la MSN, on a vu Liverpool aller en finale avec un trio Mané-Firmino-Salah. Il n’y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas à Paris et pourtant on est toujours en attente. Ça suffit ! », a balancé le consultant de France Bleu, pour qui Paris devrait clairement montrer autre chose en Coupe d’Europe étant donné son incroyable potentiel offensif.