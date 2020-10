PSG : Mbappé et Neymar patrons de Paris, ça suffit !

Dans : PSG.

Si le Paris Saint-Germain a raté son entrée en lice en Ligue des Champions contre Manchester United mardi dernier (1-2), c’est en grande partie à cause des mauvaises performances de Neymar et de Kylian Mbappé.

Quand le duo de stars du club de la capitale passe au travers d’un match, c’est l’équipe parisienne dans sa globalité qui prend l’eau. Tout simplement parce que la tactique de Thomas Tuchel repose surtout sur les exploits personnels du Brésilien et du Français. Une tendance qui s’est confirmée au Parc des Princes cette semaine contre MU, un match au cours duquel Neymar a montré son côté agaçant, alors que Mbappé a déjoué. Mais au-delà du jeu, les deux attaquants du PSG n’ont pas affiché le bon état d’esprit. Un manque d’investissement et d’envie en Ligue des Champions que Paris United ne digère toujours pas.

« Malheureusement, les deux stars du PSG savent qu’ils peuvent tout se permettre. Quoi qu’il arrive, ils joueront le prochain match, mais surtout, ils ne seront même pas remplacés en cours de match si leur comportement dérange le coach. Quand Mbappé avait été remplacé contre Montpellier et qu’il avait alors montré, ostensiblement et publiquement, son mécontentement, et que personne, chez les dirigeants, ne l’avait recadré, ni soutenu l'entraîneur, le champion du monde a compris qu’il pouvait désormais tout se permettre », a lâché le média francilien. Si Mbappé et Neymar ne se remettent pas dans le droit chemin, avec un respect du jeu, des coéquipiers et des adversaires, le PSG va droit dans le mur… Autant dire que les deux stars seront attendues au tournant avant la trêve internationale de novembre, et surtout contre Basaksehir et le RB Leipzig en C1.