PSG : Mbappé et Neymar, ils auront le Ballon d'Or !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain s'offre le luxe de pouvoir aligner Kylian Mbappé et Neymar, même si la blessure du premier fin août, et les suspensions du second n'ont pas encore permis à Thomas Tuchel d'aligner le duo lors de cette saison 2019-2020. Mais c'est clair, le PSG a dans son effectif deux des meilleurs footballeurs de la planète, et deux vrais candidats au Ballon d'Or, trophée honorifique individuel dans un sport collectif. Et ce samedi, dans Le Parisien, Didier Drogba, ambassadeur de ce prix décerné par un jury de journalistes, estime que Kylian Mbappé et Neymar devraient clairement pouvoir remporter le Ballon d'Or dans les saisons qui viennent.

Pour la légende de Chelsea et de la Côte d'Ivoire, la réponse à une question sur ce sujet ne fait aucun doute. « Si Neymar et Mbappé gagneront un jour le Ballon d’Or ? Là, je peux répondre : oui, Neymar et Mbappé gagneront un jour le Ballon d’or ! Ils font partie de ce petit groupe de joueurs d’exception. Il y en a très peu dans le monde », confie Didier Drogba, qui a cependant refusé de dire qui du champion du monde français ou de la star brésilienne du Paris Saint-Germain était le plus près de décrocher le Graal qui fait saliver tout le monde. Cependant, ce ne sera pas à priori pour cette saison...