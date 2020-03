PSG : Mbappé et les Ultras, du divorce dans l'air ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n'est pas allé saluer les supporters du PSG après la victoire contre Dijon. Et cela a bien évidemment été remarqué, la star française n'ayant pas apprécié certaines critiques.

Dimanche dernier, à l’occasion du match PSG-Bordeaux, le Collectif Ultras Paris avait sorti quelques banderoles afin de montrer à leurs joueurs qu’ils n’avaient pas aimé l’attitude de ces derniers lors de la défaite à Dortmund en Ligue des champions. Et l’une de ces banderoles visait ouvertement Mbappé, mais pas que lui. « Kombouaré, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre, Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos couilles », lançait le CUP à la face des joueurs. Un message auquel Kylian Mbappé avait répondu via les réseaux sociaux d’un ironique : « Peur de gagner ? ». On en était resté là pendant la semaine.

Mais visiblement le champion du monde français du Paris Saint-Germain n’a toujours pas totalement digéré ces critiques, auxquelles se sont ajoutés les propos de différents consultants qui estiment que Kylian Mbappé est frappé d’une « melonite aigüe ». Alors, après son doublé contre Dijon, et à la fin du match l’ancien monégasque n’a pas rejoint ses coéquipiers du PSG pour aller saluer les supporters des virages du Parc des Princes et a filé directement vers les vestiaires, Mbappé étant le seul joueur parisien à adopter une telle attitude. De quoi forcément agacer les Ultras du Paris Saint-Germain, lesquels espèrent surtout que Kylian Mbappé répondra présent contre Dortmund au match retour et pas seulement contre le 19e de Ligue 1.