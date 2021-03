PSG : Accord trouvé, Neymar va signer jusqu’en 2026

Dans : PSG.

Annoncée depuis quelques temps en très bonne voie, la prolongation de contrat de Neymar est désormais bouclée.

C’est le journaliste spécialisé Saber Desfarges, s’appuyant sur des sources brésiliennes, qui l’annonce sur ses réseaux. « Cette fois, on y est. Neymar va prolonger au PSG. Accord bouclé. « Une question de jours » avant sa signature, de sources brésiliennes. Neymar Jr va s’engager avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026 », a fait savoir celui qui était le monsieur mercato de la chaine Téléfoot jusqu’à sa récente disparition. Une confirmation sur cet accord qui ne faisait guère de doute, mais qui peinait à se concrétiser dans la dernière ligne droite. Les ultimes discussions ont visiblement porté leurs fruits, et Neymar va donc prolonger de cinq ans avec le PSG, histoire de lier sur le très long terme son avenir avec le club de la capitale. A la fin de son contrat, le numéro 10 parisien aura 34 ans, et, s'il va au bout, sera donc resté neuf ans au pied de la Tour Eiffel.

Un joli coup signé Nasser Al-Khelaïfi, surtout quand on se rappelle de l’été 2019, quand le Brésilien faisait des pieds et des mains pour revenir au FC Barcelone. Désormais, l’ancien prodige de Santos est un homme qui a su apprécier sa vie à Paris et son passage sportif au PSG, au point de servir d’argument pour aider un joueur comme Kylian Mbappé à rester à Paris dans les mois à venir. C’est en tout cas ce qu’espère le Paris SG, persuadé que la présence sur le long terme de Neymar, qui devrait donc être officialisée dans les prochains jours, va peser dans l’esprit du champion du monde français.