PSG : Mbappé et Leonardo, le grand fiasco à Paris ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé pourrait jouer dimanche à Brest son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Leonardo n'a pas réellement convaincu la star française de prolonger au PSG.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est fortement envisageable que la dernière sortie de Kylian Mbappé avec le Paris SG se déroule dimanche soir dans un stade Francis Le-Blé vide, marquant là la dernière sortie du champion du monde français en Ligue 1. Même si Nasser Al-Khelaifi a toujours la possibilité de retenir jusqu’en 2022 Mbappé, quitte à le voir partir libre dans un an, ce qui ne semble pas être réellement envisagé, le Paris Saint-Germain doit toujours trouver les arguments afin de convaincre celui qui a emballé toute l’Europe contre le Barça et le Bayern Munich de signer une prolongation de contrat. Alors que le Real Madrid et Liverpool suivent la situation avec un regard très attentif, Kylian Mbappé n’a toujours rien décidé, même si comme l’explique Le Parisien, le joueur français « donne sa priorité au PSG ». Et chaque jour qui passe ne plaide pas en faveur de Leonardo, à la manœuvre dans ce dossier et qui est conscient que même s’il a réussi à prolonger Neymar, on ne lui pardonnera pas un départ de la star française.

Encore une fois éblouissant mercredi lors de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France face à l’AS Monaco, Kylian Mbappé attend toujours d’être convaincu par le club de la capitale, mais pour l’instant ce n’est pas du tout le cas. « Aucun accord n’a pour l’heure été trouvé, tant au niveau de la durée de sa prolongation que des garanties sur l’amélioration de l’effectif qu’il souhaite », explique le quotidien francilien. Tout n'est donc pas perdu pour voir Mbappé être toujours en Ligue 1 la saison prochaine sous le maillot du PSG, mais c'est une évidence Leonardo a bien du mal à finaliser une prolongation et le doute augmente d'heure en heure sur la capacité du directeur sportif brésilien à sceller un deal.