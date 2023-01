PSG : Mbappé et le Real Madrid, c'est melon contre melon

Dans : PSG.

Malgré sa récente prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé et son avenir font toujours autant parler. Le champion du monde 2018 est d'ailleurs encore associé au Real Madrid, qui n'apprécie pas beaucoup son comportement, mais affiche aussi une grande confiance dans ce dossier.

Kylian Mbappé avait pris la décision en mai dernier de prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Une grande bataille remportée par le club de la capitale, alors que le Real Madrid n'avait jamais semblé aussi proche de convaincre le champion du monde de rejoindre la Maison Blanche. Malgré la déception de la directe castillane, cette dernière n'aurait pas encore fait une croix sur une arrivée prochaine de Mbappé. Mais pas à n'importe quelles conditions. Car la direction du Real Madrid ne semble plus vouloir jouer les intermédiaires entre les frictions existantes entre Mbappé et la direction du PSG.

Mbappé, le Real Madrid prend des précautions

Le clan du joueur français serait en effet déçu des promesses non-tenues par le Qatar au moment de la prolongation du crack français. Un départ en 2024 voire en 2023 n'est pas écarté, même si le PSG souhaitera récolter une très belle somme d'argent pour libérer Mbappé. Selon les informations de Marca, le Real Madrid ne bougera que si la situation est claire et que Paris est vendeur mais aussi que Mbappé réclame son départ de manière officielle. Plus question de se mettre dans une situation inconfortable pour subir une désillusion à la fin. Le Real Madrid est prévenu et ne compte pas se laisser embobiner encore une fois par le clan Mbappé, même si la mère du joueur a déjà fait savoir qu'elle n'avait absolument jamais promis une signature à la Casa Blanca, mais que c'est Florentino Pérez qui s'était emballé en faisant fuiter cette information à la presse espagnole.

Le Real Madrid voit le PSG pleurer

A noter que d'après Fichajes, Mbappé réclamerait deux joueurs pour signer au Real Madrid plus facilement : Théo Hernandez et Achraf Hakimi. Problème, les deux joueurs cités sont des anciens du Real Madrid et les champions d'Europe ne comptent pas les faire revenir de sitôt. Malgré des envies réciproques de travailler ensemble, Mbappé et le Real ne sont donc pas encore près de le faire. Et Florentino Pérez ne goûterait que très peu toutes les exigences du joueur du PSG, que ce soit au niveau du recrutement ou même de sa volonté de gérer ses droits à l'image, ce que même Cristiano Ronaldo n'a jamais eu le droit de faire.

Résultat, la partie est loin d'être gagnée pour un tel transfert, même si cela n'empêche pas le Real Madrid de prendre encore une fois la situation de haut. Selon Marca, la confiance est réelle du côté de la direction merengue de voir de toute façon Mbappé finir par signer au Real. Surtout, on estime que dans ce dossier, la confiance affichée par le PSG de garder facilement son numéro 7 est complètement exagérée. Visiblement, la leçon du printemps dernier n'a pas été retenue et Florentino Pérez préfère lancer une petite salve avec des rumeurs dans les médias proches de la Casa Blanca, comme Marca, El Chiringuito ou Defensa Central. Mais pour le moment, la réalité bien présente, c'est celle du contrat de Mbappé qui va jusqu'en 2024, avec la possibilité de le pousser jusqu'en 2025. Une éventuelle option activée, et ce serait un terrible coup dur pour le Real Madrid.