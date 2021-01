PSG : Mbappé et Griezmann, un transfert choc ?

Dans : PSG.

D’ici la fin du mois de janvier, un nouveau président prendra officiellement les commandes du FC Barcelone. Joan Laporta et Victor Font sont les deux grands favoris.

Le résultat de cette élection sera bien évidemment déterminant pour savoir quelle direction sportive prendra le FC Barcelone dans les mois à venir. La nomination d’un nouvel entraîneur à la fin de la saison est dans toutes les têtes, au même titre que le mercato. A Barcelone, le nom de Neymar n’est plus vraiment cité. En revanche, l’avenir de Lionel Messi fait toujours autant débat tandis que les supporters du club blaugrana aimeraient rêver un peu l'été prochain avec un mercato de folie et une star dans la hotte, malgré les contraintes financières. Seul un échange peut permettre d’accueillir un joueur de classe internationale.

Cela tombe bien, à en croire le journaliste Alfredo Duro, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone songe très sérieusement à un échange entre Antoine Griezmann… et Kylian Mbappé. « Je vous dis déjà que dans une semaine apparaîtra une éventuelle opération Mbappé-Griezmann. Cela a déjà été mis sur la table par un candidat. Griezmann au PSG et un montant, pour Mbappé. Cela apparaîtra d’ici 4 à 5 jours, c'est certain » a assuré le journaliste sur le plateau de Chiringuito. Reste maintenant à voir s’il s’agit d’une idée qui est dans l'air du temps, ou s’il s’agit réellement d’une information en avant-première à prendre avec le plus grand sérieux. Une chose est certaine, tant qu’il n’aura pas prolongé son contrat au-delà de 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé fera chaque jour l’objet de nouvelles rumeurs. Que cela soit en provenance de Madrid ou de la Catalogne, tout cela alors que l'on a également appris que les finances du FC Barcelone ne sont pas vraiment dans une santé éblouissante, tout comme celles du Paris Saint-Germain.