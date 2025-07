PSG ‍: Mbappé et Al-Khelaifi préparent une image historique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG et le Real Madrid s'affrontent ce mercredi pour une place en finale du Mondial des Clubs contre Chelsea. A cette occasion, Kylian Mbappé va croiser Nasser Al-Khelaifi dans un climat enfin redevenu serein. Au point même d'envisager une image incroyable.

On l'a appris en début de semaine, Kylian Mbappé a retiré sa plainte pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature contre le PSG, preuve du réchauffement du climat entre l'ancienne star parisienne et les champions d'Europe. Même si une majorité de supporters parisiens n'a pas pardonné tout cela à la star tricolore du Real Madrid, les deux camps confirment que la situation va nettement mieux entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Au point même que Le Parisien confirme à quelques heures du match entre Madrid et le PSG qu'un accord pourrait être rapidement trouvé concernant les 55 millions d'euros toujours réclamés par l'ancien attaquant de Paris devant la justice. Mais ce n'est pas tout, car la star madrilène et le président qatari pourraient montrer à la face du monde, que la guerre est finie.

Une photo pour marquer la paix entre Mbappé et Al-Khelaifi ?

Le hasard ayant mis le Real Madrid sur la route du Paris SG lors de ce Mondial des clubs ce mercredi (21h sur DAZN), Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé vont se croiser au MetLife Stadium et cette fois, ils ne feront pas semblant de ne pas se reconnaître. Mieux même, il se pourrait bien que les deux hommes aient préparé une petite surprise. « L’image de la réconciliation pourrait même surgir en mondiovision, via les réseaux sociaux, avec le Qatari affichant fièrement le maillot du Bondynois, reçu en mains propres après la partie », explique Stéphane Bianchi, journaliste du Parisien. Il est vrai que voir Nasser Al-Khelaifi se montrer avec le maillot de Kylian Mbappé version Real Madrid serait un signe spectaculaire de la grande réconciliation entre les deux hommes, qui étaient très fâchés il y a encore quelques mois.

A quelques heures du match, interrogé sur ces retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé, Luis Enrique a, lui, préféré taper en touche. « Si j’ai des regrets concernant le départ de Mbappé ? Cela appartient au passé. C’est derrière nous et je n’ai rien à ajouter rien de plus », a lancé l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, conscient que la victoire du PSG cette saison en Ligue des champions lui a donné raison.