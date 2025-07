Mbappé et le PSG, la plainte retirée ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Revenant sur sa décision prise le 16 mai dernier, Kylian Mbappé a décidé ce lundi de retirer sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature contre le PSG. Deux juges travaillaient déjà sur ce dossier.

A deux jours de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Kylian Mbappé veut très clairement faire baisser la tension entre les champions d'Europe et lui. Alors qu'il y a deux mois, et dans le cadre de son départ du PSG, il avait porté plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature contre son ancien club, estimant que Nasser Al-Khelaifi avait fait pression sur lui, il y a deux ans lorsqu'il avait été placé dans un loft à la reprise de l'entraînement. Mais, visiblement, Kylian Mbappé a changé d'avis puisque ce lundi, Damien Degorre annonce que l'attaquant international français du Real Madrid a retiré sa plainte par l'intermédiaire de ses avocats. Cependant, cela n'empêche pas Kylian Mbappé de toujours réclamer 55 millions au Paris Saint-Germain.



Mbappé calme le jeu mais exige toujours 55ME

La star française du Real Madrid, qui va croiser la route du PSG mercredi soir lors de la Coupe du Monde des clubs, exige toujours que son ancien employeur lui verse les salaires et les primes qui n'avaient pas été payés par Paris lorsqu'il est parti librement. Il est cependant évident qu'en retirant sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, Kylian Mbappé montre à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne veut plus d'une guerre absolue. Car le président qatari du Paris Saint-Germain avait très mal vécu cette plainte, alors même que ce dernier avait tenu des propos flatteurs à destination de Mbappé dans la foulée de la victoire du PSG en Ligue des champions.

Mbappé dénonce le PSG, la Ligue des champions menacée ! https://t.co/PrYQvF4IVu — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2025

Là où certains supporters parisiens auraient aimé que Nasser Al-Khelaifi se venge de Kylian Mbappé, le patron du Paris SG avait dit qu'il avait constamment souhaité le meilleur pour son ancien attaquant vedette. Une main tendue que l'international français a décidé de saisir pour tenter d'avancer vers une paix des braves, même si 55ME séparent encore NAK et KM.