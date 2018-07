PSG : Mbappé est trop connu, il va changer de numéro

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé au PSG l’été dernier avec l’étiquette d’énorme espoir du football français, Kylian Mbappé avait plutôt fait dans la discrétion en récupérant le numéro 29 pour son maillot.

Pas vraiment de quoi déchainer les passions d’un point de vue marketing, même si ce n’est – a priori – pas l’essentiel dans le football. Néanmoins, il va y avoir un ajustement à ce niveau cet été, maintenant que l’international français est champion du monde, et a brillé en Russie avec le numéro 10 sur le dos. RMC annonce ainsi que Mbappé a d’ores et déjà abandonné son numéro 29 au PSG, et que celui-ci a été déjà été repris par un jeune du club.

Reste à savoir quel sera le choix de l’ancien monégasque, qui va hériter d’un numéro « titulaire ». Le 8 de Thiago Motta est désormais disponible, mais c’est le 7 laissé libre par Lucas Moura qui l’intéresse. Néanmoins, son premier choix se porterait sur le 11 actuellement détenu par Angel Di Maria. Pas forcément plus sur le départ que cela, l’Argentin apprécie ce numéro, mais pourrait faire une fleur au Français en récupérant le 7, pour lui laisser le 11. Une affaire à suivre et qui se règlera certainement en toute tranquillité au début du mois d’août, lors de la reprise des Mondialistes.