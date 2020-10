PSG : Mbappé est le vrai patron du mercato à Paris

Dans : PSG.

Depuis la fin du mercato estival, Leonardo a fait de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé sa priorité à Paris. Mais le dossier est extrêmement délicat…

Et pour cause, malgré les avances du Paris Saint-Germain, l’international français n’a aucunement manifesté son envie de prolonger son contrat. Son bail actuel expire en 2022 et le champion du monde est bien conscient que s’il venait à refuser une prolongation, le Paris Saint-Germain ne le retiendrait pas lors du prochain mercato estival. Impuissant, Leonardo n’est pas véritablement maître de ce dossier selon Eric Di Meco, qui estime que seul Kylian Mbappé a toutes les cartes en main. Et pour le consultant de RMC, ce sont les performances du PSG cette saison en Ligue des Champions qui dicteront les choix de l’ancien attaquant de Monaco.

« Leonardo n’a pas les cartes en main dans ce dossier. Mbappé, c’est normal que ce soit une priorité, parce que je pense que ce serait un mauvais signal de perdre la star française, le champion du Monde. Il n’y a pas beaucoup de Français dans l’équipe. C’est normal qu’il s’attèle sur ce dossier. Mais je pense que c’est Mbappé qui a les cartes en main. Lui va attendre de savoir ce qu’il va se passer cette saison. Et s’il sent que la Ligue des champions, ce n’est pas à Paris qu’il pourra la gagner, il partira. Il y a quand même des clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’investissements cette année et qui ont beaucoup d’argent. Peut-être qu’ils voudront taper très fort l’année prochaine. Et il n’y a pas 50 000 joueurs sur le marché. Mbappé peut être la priorité de beaucoup de clubs. Et lui va peut-être se dire au bout d’un moment, je suis Parisien, j’aime Paris, mais on me propose quelque chose, c’est une question de projet sportif. Et on ne pourra pas en vouloir à Leonardo si la discussion capote. Il pourrait aussi faire attention au prochain entraîneur. A la fin de la saison, le PSG doit prendre une décision » a jugé l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, pour qui il est désormais impossible d’influencer Kylian Mbappé dans ses choix.