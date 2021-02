PSG : Mbappé est le footballeur le plus cher du monde

Dans : PSG.

La semaine dernière, Kylian Mbappé a confirmé son statut de star mondiale du football à seulement 22 ans en inscrivant un triplé mémorable à Barcelone.

Sans aucun doute, le Paris Saint-Germain dispose de l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète football. En ce sens, il est totalement logique que Kylian Mbappé soit extrêmement courtisé dans l’optique du prochain mercato. On le sait, le Real Madrid rêve de le recruter tandis que la Juventus Turin ou encore Liverpool observent la situation du natif de Paris du coin de l’œil. Pour déloger Kylian Mbappé du PSG, il faudra en revanche signer un chèque colossal, ce que tous les clubs ne sont pas en mesure de faire en cette période de crise mondiale. Mardi, la presse espagnole révélait que le Paris SG estimait le prix de Kylian Mbappé dans une fourchette comprise entre 160 et 200 ME.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi évaluent leur attaquant au juste prix puisque selon une étude du cabinet KPMG Football Benchmark, le n°7 du Paris Saint-Germain vaut 185 ME sur le marché des transferts. Il est premier au classement des joueurs les mieux valorisés du monde, loin devant Harry Kane (125 ME), Raheem Sterling (125 ME), Jadon Sancho (118 ME)… et Neymar, qui est valorisé à hauteur de 115 ME en dépit de ses blessures récurrentes et de son âge. A la surprise générale, Erling Haaland ne figure pas dans le top 10 du cabinet d’audit puisque derrière Neymar, on retrouve Mohamed Salah, Marcus Rashford, Kevin De Bruyne, Trent Alexander-Arnold et enfin Sadio Mané. Pour trouver trace d’un autre Français dans le classement, il faut descendre jusqu’à la 26e place avec Antoine Griezmann (78 ME) qu devance Anthony Martial (32e, 75 ME) et Raphaël Varane (43e, 70 ME).