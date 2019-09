PSG : Mbappé est hors-norme, il métamorphose Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent depuis cinq semaines en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, Kylian Mbappé a effectué son retour à la compétition samedi après-midi.

Et l’international français n’a pas tardé avant de se montrer décisif puisque à peine entré, il a délivré une passe décisive pour Neymar contre les Girondins de Bordeaux. Une preuve de plus, s’il en fallait une, que l’ancien attaquant de l’AS Monaco est un joueur tout simplement hors-normes selon Habib Beye, très confiant pour l’avenir en raison de la relation technique entre le Brésilien et le Français.

« Mbappé, c’est un joueur de classe mondiale. Forcément, il fait la différence, même s’il est à court physiquement. Il a une complémentarité avec Neymar. Ils parlent le même langage footballistique, avec la technique. Mbappé, c’est un joueur de mouvement, il fait reculer une défense dès son entrée. Il est omniprésent, il bouge beaucoup, il est disponible pour ses partenaires. C’est un joueur hors-norme. Il va monter en puissance. Dans ce match contre Bordeaux, il aurait pu être plus altruiste. Il voulait marquer. Mais je ne suis pas inquiet pour Mbappé et son équipe » a expliqué le consultant de Canal Plus dans des propos rapportés par FootRadio.com. Une belle entente à confirmer dans les prochaines semaines à Paris.