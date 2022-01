PSG : Mbappé envoie son avocate, le Real lâche déjà les billets

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce 1er janvier marque officiellement le possible début des négociations de Kylian Mbappé avec les autres clubs que le PSG. Le Real Madrid en pole sur le dossier compte bien ne laisser aucune chance aux autres avec une offre financière dont les contours ont été dévoilés.

2022 sera peut-être l'année du grand changement pour Kylian Mbappé. Le jeune prodige français verra son contrat s'achever avec le PSG et sa carrière pourrait prendre une orientation décisive pour son futur de joueur majeur. Mbappé semble tout proche de quitter Paris, de quitter la France et de se lancer à l'étranger pour la première fois. Le Real Madrid est déjà destiné à l'accueillir, lui qui rêve depuis tout jeune de fouler le Santiago-Bernabeu avec le maillot de la Maison Blanche. Cependant, Mbappé ne serait pas le premier joueur à aller à l'encontre de ses envies et de changer d'avis au dernier moment.

Une prime à la signature de 40 millions pour Mbappé

Cela, le Real l'a trop bien compris. Le club madrilène est bien décidé à ne pas laisser le moindre doute s'immiscer dans l'esprit du Français avec une offre financière solide. Le très sérieux journal espagnol ABC informe en effet des détails du contrat proposé par le Real à Mbappé. Celui-ci porterait sur six années à partir de juin prochain. En tant qu'élément libre de tout contrat, Kylian Mbappé toucherait une prime à la signature sur laquelle le Real n'a pas fait les choses à moitié. Son montant serait de 40 millions d'euros, une somme colossale que le joueur partagera avec son représentant et père Wilfried et son avocate Delphine Verheyden très présente sur ce dossier. Le salaire est lui estimé à 21 millions d'euros net par an, l'équivalent de la rémunération de Cristiano Ronaldo dans le club merengue. Avec cette offre, le Real Madrid œuvre de tout son possible pour que le cœur de Mbappé ne s'éloigne jamais de Madrid. Et cela signifie bien évidemment la meilleure offre possible pour l'international français du PSG.