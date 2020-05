PSG : Mbappé en rock-star, le juteux plan du Real dévoilé

Dans : PSG.

En 2022, le Real Madrid aura la chance d’évoluer dans un stade Bernabeu flambant neuf. Et pour Florentino Pérez, il est inenvisageable d’entrer dans ce magnifique écrin… sans Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé et le nouveau Bernabeu » sont associés par le journal AS ce vendredi. Et pour cause, la rénovation du stade du Real Madrid approche à grand pas. En 2022, l’enceinte du club merengue sera totalement rénovée avec notamment un toit amovible rétractable en 15 minutes, un nouveau musée, un écran à 360 degrés et une tour panoramique regroupant de nombreux commerces. Un véritable bijou qui pourrait rapporter près de 150 ME par an au Real Madrid selon les dires de Florentino Pérez lors de la présentation de ce projet, fin 2019.

Et à en croire les informations obtenues par le journal AS ce vendredi, il est clair que le président du Real Madrid est obsédé à l’idée de faire de Kylian Mbappé sa première grande recrue dans ce stade 2.0. Très désiré par le Real Madrid depuis plusieurs années, l’attaquant du PSG ne bougera pas cet été. Mais pour le vice-champion d’Espagne en titre, la venue du prodige français sera une priorité lors du mercato de 2021. Néanmoins, il est intéressant de noter que la marge du manœuvre du Real Madrid sera extrêmement limitée dans le dossier Kylian Mbappé, précisément car la rénovation de Santiago Bernabeu va coûter une petite fortune à Florentino Pérez, qui a été contraint de contracter un emprunt important de 575 ME pour réaliser les travaux. Un prêt XXL qui sera remboursé sur 30 ans avec un taux d’intérêt fixe de 2,5 %. Autant dire que pour le Real, l’objectif Kylian Mbappé demeure toujours, mais ne sera pas si simple que cela à matérialiser par un transfert. Tout dépendra en réalité de la volonté du joueur et du prix fixé par l’Emir du Qatar, lequel pilote directement ce dossier au PSG.