PSG : Mbappé en 2021, le Real Madrid doit se rendre à l’évidence

Dans : PSG.

Déterminé à arracher l’attaquant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain l’été prochain, le Real Madrid prépare une offensive. Mais la Maison Blanche risque de ne pas être suffisamment solide pour supporter un tel investissement.

La situation sanitaire empêchant toujours le retour du public dans les stades, les clubs continuent de perdre de l’argent au fil des semaines. Le constat vaut d’autant plus pour les cadors européens comme le Real Madrid qui ne dispute même plus ses matchs à domicile à Santiago Bernabeu. Ce contexte difficile ne dissuade pourtant pas la direction sur le dossier Kylian Mbappé, désigné comme la grande priorité l’été prochain.

Rappelons que l’attaquant du Paris Saint-Germain, s’il ne prolonge pas, arrivera à un an de la fin de son contrat. Le moment espéré par les Merengue pour négocier avec l’actuel leader de Ligue 1. Mais cette menace n’inquiète pas du tout le quotidien Le Parisien, qui rappelle que le Real Madrid est particulièrement touché par les effets de la crise sanitaire. Mais aussi par la baise du « salary cap » imposée par la Liga en novembre. En effet, le club madrilène doit passer de 641 M€ pour la saison dernière à 468 M€ de masse salariale pour l’exercice en cours.

Un transfert impossible ?

Pour le moment, la diminution des revenus négociée avec les joueurs a permis d’atteindre la barre des 330 M€. Mais en négociant avec Mbappé, le Real Madrid, qui perdrait 200 M€ supplémentaires si le public ne revenait pas au stade cette saison, serait contraint de lui offrir entre 25 et 30 M€ par an, en plus d’une indemnité de transfert supérieure à 150 M€ et de recrues en guise de garanties sportives. « Il faut rester prudent, prévient un proche du champion d’Espagne. Derrière le PSG, il y a le Qatar. Derrière le Real, il y a qui ? Personne. » Une bonne nouvelle pour le directeur sportif Leonardo qui tente de convaincre l'international tricolore de prolonger.