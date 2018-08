PSG : Mbappé en 2018 ou Neymar en 2019, le Real Madrid délire !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole n'en démord pas, et à priori le Real Madrid non plus, l'UEFA peut toujours pousser Kylian Mbappé vers les Merengue d'ici le 31 août prochain en sanctionnant le Paris Saint-Germain pour une infraction sur les règles du fair-play financier. Ce samedi, AS en fait même sa Une en allant encore plus loin dans ce scénario assez fantasmagorique dont on ne connaître la fin que lundi, l'instance européenne du football ayant repoussé sa décision. En effet, si Florentino Perez garde l'espoir de recevoir une aide venue de l'UEFA pour s'offrir la star française, qui l'an passé avait préféré le PSG au Real Madrid, le président du champion d'Europe en titre aurait déjà un plan B en cas d'échec.

En effet, la décision de l'UEFA n'irait pas réellement dans le sens attendu par le Real Madrid et la Liga selon les sources citées par AS. Pas de problème, faute de Kylian Mbappé en 2018, les Merengue n'auront qu'un objectif en 2019 c'est de recruter...Neymar. Pour le média espagnol, c'est une évidence, le Brésilien ne voudra pas vivre dans l'ombre de Mbappé au PSG et il sera attentif à l'offre madrilène. L'absence d'un renfort XXL lors de ce mercato qui a vu le Real Madrid perdre Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo semble décupler le désir de venir titiller le Paris SG. En vain jusque-là.