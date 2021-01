PSG : Mbappé doute, le Real Madrid a peur !

Dans : PSG.

Sorti du silence sur son avenir vendredi soir, Kylian Mbappé s’est dit en réflexion concernant sa prolongation de contrat. L’attaquant du Paris Saint-Germain semble hésiter, peut-être à cause du projet du Real Madrid, loin d’être aussi solide qu’auparavant.

« Je suis en réflexion parce que je pense que si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. » Alors que Kylian Mbappé pensait mettre les choses au clair sur son avenir, sa sortie médiatique a provoqué plusieurs interprétations différentes. En Espagne par exemple, le quotidien As y voit un message adressé au Real Madrid, à qui l’attaquant parisien demanderait d’accélérer s’il souhaite l’empêcher de s’engager sur la durée avec le champion de France. Mais nos confrères madrilènes ne s’arrêtent pas là et font quelques révélations sur la réflexion du Français.

On apprend notamment que Mbappé serait prêt à réduire son salaire pour atterrir à la Maison Blanche, ses futurs contrats publicitaires lui assurant de récupérer la différence. Le problème pour les Merengue, c’est que l’international tricolore commencerait à douter de leur projet. Le Parisien s’apercevrait que le Real Madrid laisse partir de grands joueurs sans les remplacer par des éléments du même calibre. Et pour ne rien arranger, l’avenir de l’entraîneur Zinédine Zidane est incertain. De son côté, le pensionnaire de Liga reste confiant dans la mesure où sa cible n’a pas prolongé son bail qui expire en 2022. Mais la marge financière du club espagnol se réduit à cause de la crise sanitaire et pendant ce temps-là, selon le média local, Mbappé commence à s’impatienter.