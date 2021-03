PSG : Mbappé doit-il partir ? L'avis secret de Deschamps

Dans : PSG.

En tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps peut se permettre de conseiller ses internationaux sur leur avenir. Mais seulement si ces derniers le sollicitent.

Comme beaucoup d’observateurs, Didier Deschamps suit lui aussi le feuilleton Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l’équipe de France est évidemment curieux de savoir où évoluera son attaquant la saison prochaine, avant la Coupe du monde 2022. Il n’empêche que l’ancien coach de l’Olympique de Marseille ne se permettra pas de venir conseiller la star du Paris Saint-Germain. « DD » attendra plutôt que son champion du monde le sollicite avant de lui donner son opinion pour le moment secrète.

« C'est un privilège de l'avoir et qu'il soit Français. Après, qu'il soit en France, en Espagne, en Italie ou en Angleterre, c'est son choix de carrière, a répondu Deschamps à beIN Sports. C'est une très bonne chose pour le football français qu'il soit au PSG et dans le championnat de France. Après c'est lui qui choisira les lendemains pour sa carrière. Si je vais le conseiller ? Non, je ne suis pas un conseiller. Les joueurs en ont suffisamment. Moi, je leur donne un avis s'ils me le demandent. »

« Il est bien à Paris »

« Dans les discussions qu'on a, il y en a beaucoup qui me le demandent mais après c'est leur décision. Tous les choix sont bons au départ. Après c'est de par ce qu'il va se passer qu'ils seront bons ou moins bons, a poursuivi le technicien. Mais là on parle de Kylian qui est un joueur hors normes. C'est plus ce qu'il pense. Il a envie de gagner des titres, il est bien à Paris, est-ce qu'il bougera prochainement ou plus tard ? Sincèrement, je ne le sais pas. Ce sera sa décision et celle de ses parents. » Toujours indécis, Mbappé n’a pas encore communiqué son choix au directeur sportif Leonardo qui commence à s’impatienter.