PSG : Mbappé doit fuir Paris, parole de Ballon d’Or

En dépit de nombreuses convoitises au mercato, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Toutes les possibilités sont en revanche envisageables pour le mercato estival de 2021, d’autant que Kylian Mbappé (s’il n’a pas prolongé), n’aura plus qu’un an de contrat à Paris. Pour la direction francilienne, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo en tête, il y a donc urgence à trouver un accord avec l’ancien attaquant de Monaco pour prolonger son contrat. Néanmoins, le natif de Paris n’a pas forcément d’intérêt à signer un nouveau bail en faveur du PSG. D’autant que selon Luka Modric, il sera impératif que Kylian Mbappé signe dans un grand club européen s’il veut se rapprocher de son objectif, à savoir du Ballon d’Or. Et le Croate, lauréat en 2018, sait de quoi il parle…

« Mbappé a tout pour dominer le monde du football » a indiqué le Croate dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre. « Mais je pense qu’il doit faire ce saut important en signant dans un club d’un grand championnat, dans lequel son équipe ne gagnera pas si facilement que le PSG en France ». Des conseils qui sont souvent les mêmes pour Kylian Mbappé, régulièrement invité par les grandes stars étrangères à quitter le Paris Saint-Germain, où la concurrence est trop faible en Ligue 1, afin de se confronter à un championnat plus relevé comme c’est par exemple le cas de la Premier League ou de la Liga. Cela tombe bien, Liverpool et le Real Madrid lui font les yeux doux de longue date. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Kylian Mbappé dans un an, alors qu’il est à ce jour le joueur à la plus forte valeur marchande au monde.