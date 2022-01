PSG : Mbappé déjà chahuté au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Attendu l'été prochain au Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà au coeur d'un débat sur sa future utilisation au club. Avec une surprise à la clé.

Toujours aussi confiant au sujet de la venue de Kylian Mbappé l’été prochain, le Real Madrid s’imagine déjà comment il va s’organiser autour de l’attaquant du Paris SG. Les derniers bruits en provenance de France, sur la volonté et la possibilité surtout qui existerait encore de voir le numéro 7 parisien prolonger son contrat au Parc des Princes, n’inquiètent pas outre mesure les dirigeants madrilènes. Pas plus que la possible venue de Zinedine Zidane sur le banc du Paris SG. L’entraineur français est certes une idole de Kylian Mbappé, mais ce dernier n’est pas du genre à bouleverser son plan de carrière quand il est sûr de lui, comme cela semble être le cas avec son arrivée à la Maison Blanche.

Priorité à Vinicius Jr devant Mbappé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Résultat, dans la presse espagnole, on se projette déjà sur l’organisation d’un Real Madrid qui marche fort en ce moment, et sera encore plus fort avec KM7. Mais actuellement, avec un Vinicius Junior qui met le feu à gauche et un Karim Benzema toujours aussi inspiré dans l’axe, la seule place restante est à droite de l’attaque. Mbappé, qui arriverait donc à Madrid avec le statut de superstar, pourrait bien devoir s’adapter à la composition actuelle du Real. Selon Don Balon, même si les discussions avec Florentino Pérez ne portent pas vraiment sur la future tactique des Merengue, l’idée de Carlo Ancelotti est de continuer à aligner Vinicius Junior à gauche, là où il fait de terribles différences. Karim Benzema étant intouchable en pointe, Kylian Mbappé pourrait bien devoir s’exiler sur le côté droit.

Un problème déjà connu au PSG

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…



Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

Un rôle qu’il a parfois tenu au PSG et en équipe de France, mais qui ne lui convient pas plus que ça. L’ancien monégasque adore partir de la gauche pour repiquer dans l’axe sur son pied droit, et cela fait partie des gestes qui lui permettent d’empiler des buts. Le Real Madrid va ainsi découvrir qu’avec une ligne d’attaque très prometteuse sur le papier, cela peut aussi devenir un casse-tête afin de trouver la bonne combinaison. Le PSG en sait quelque chose, alors que le débat sur l’utilisation de Messi et même de Mbappé est toujours présent. Sans compter qu’il y a quelques années, le déplacement dans le couloir d’Edinson Cavani pour laisser l’axe à Zlatan Ibrahimovic avait aussi fait couler énormément d’encre. En attendant, la presse espagnole estime, à l’heure actuelle, que c’est à Kylian Mbappé de changer d’air, et de changer d’aile, pour ne pas freiner la pépite Vinicius.