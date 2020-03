PSG : Mbappé colle un triplé, Dugarry fait la grimace

Dans : PSG.

Mercredi soir, Kylian Mbappé a dégoûté l’Olympique Lyonnais à lui tout seul en inscrivant un triplé somptueux au Groupama Stadium.

Le deuxième but inscrit par l’international tricolore restera notamment dans les mémoires, l’attaquant du PSG ayant remonté près de 70 mètres, éliminant au passage Bruno Guimaraes et Marcelo, avant de tromper Anthony Lopes. Toutefois, ce triplé inscrit par Kylian Mbappé ne suffit pas à convaincre définitivement tous les observateurs. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a par exemple exprimé quelques doutes au sujet du champion du monde à une semaine du choc face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Cela concerne notamment le repli défensif toujours trop léger de Kylian Mbappé selon l’animateur de « Team Duga »…

« Je pense que c’est important pour lui pour la confiance. Sa joie était logique et légitime après son triplé. Le premier but, c’est du flair de se retrouver au second poteau. Le dernier, c’est à 10 contre 11, les Lyonnais ont abandonné. Le 2e but, c’est vrai qu’il est fantastique. Il est extraordinaire, on sait qu’il est capable de ce genre de trucs. Après, dans le jeu, il trop souvent absent, il n’est pas suffisamment concerné par le repli défensif. On sait qu’il a des fulgurances, on l’en sait capable, il sait faire la différence grâce à sa vitesse, c’est souvent le cas. Kylian Mbappé qui marque 3 buts sur un match comme ça, c’est bien, mais pas forcément fait pour me rassurer avant Dortmund. Très bien pour son triplé, très bien pour ses stats, mais ce n’est pas là qu’il est attendu, c’est en Ligue des Champions, comme tous les grands joueurs » a indiqué Christophe Dugarry, lequel attend donc toujours plus de Kylian Mbappé. La performance du buteur parisien contre le Borussia Dortmund la semaine prochaine sera notamment scrutée de près…