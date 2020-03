PSG : Gagner des titres ? Sarabia mise tout sur Mbappé

Dans : PSG.

Il ne fait pas partie des « 4 fantastiques » du PSG, mais il est certainement le joueur offensif qui parvient le plus à tirer son épingle du jeu.

Pablo Sarabia effectue une saison pleine en tant que joker capable de prendre la relève dès qu’un joueur manque ou doit souffler. Ce fut encore une fois le cas ce mercredi à Lyon, avec un but au final et des efforts pour le collectif qui ne passent pas inaperçus. Résultat, l’Espagnol se prend forcément à rêver à une belle fin de saison. Et pour cela, il connait la recette : alimenter au maximum les stars de devant, et notamment un Kylian Mbappé de retour en pleine forme, à l’image de son triplé au Groupama Stadium.

« Je suis content d’aider l’équipe. La première période était très difficile, c’est dur pour trouver les espaces contre cette équipe de Lyon. On a eu des occasions mais la deuxième mi-temps était meilleure. On a eu beaucoup d’opportunités et on a pu marquer des buts. Kylian est un joueur différent. Je sais qu’il peut apporter beaucoup de choses à l’équipe et j’ai confiance en lui pour nous aider à gagner beaucoup de titres », a prévenu un Pablo Sarabia qui a profité de cette rencontre à Lyon pour battre un record, puisqu’il est le premier joueur du PSG à inscrire un but à chaque tour de Coupe de France jusqu’à la finale. Avec l’espoir certainement de faire la totale lors du dernier match au Stade de France.