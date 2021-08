PSG : Mbappé, clash, Real, l'Emir ne laissera rien passer

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré son envie de rejoindre le Real Madrid avant la fin de ce mercato estival, Kylian Mbappé va finalement être bloqué par le Paris Saint-Germain.

En 2022, année de la Coupe du Monde au Qatar, les investisseurs de Doha veulent impérativement que leur PSG finisse sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions. Pour cela, l’équipe de Mauricio Pochettino doit garder tous ses meilleurs atouts. Surtout qu’avec la récente arrivée de Leo Messi, Paris peut se targuer d’avoir la meilleure équipe du Vieux Continent. Mais pour la conserver, il faudra toutefois que le PSG arrive à garder Kylian Mbappé jusqu’au mois de septembre. Ce qui n’est pas une mince affaire. Vu qu’à un an de la fin de son contrat dans le club de la capitale française, le champion du monde a envie de faire ses valises. En effet, selon les dernières informations de RTL, Mbappé veut rejoindre le Real pour être au centre du projet de Madrid et découvrir de nouvelles choses à l’étranger.

« L’Emir du Qatar ne va pas abandonner »

Malgré tout, l'international français n’aura pas gain de cause cet été. Tout simplement parce que l’Emir du Qatar a dit non à son départ, si l’on en croit les dires de la Cope. « L’Emir du Qatar ne va pas abandonner et ne permettra pas à Mbappé de sortir pendant ce mercato estival. En fait, le Real Madrid ne fera même pas une offre formelle pour le Français, sachant que son départ ne se fera pas sans l’accord de l’Emir. Un accord peu probable. Car même si l’attaquant entre en rébellion avec le PSG pour forcer son départ, ça ne suffirait pas non plus », explique le média espagnol sur son site internet. Ce qui signifie donc que le Real va devoir attendre 2022, et la fin du contrat de Mbappé, pour faire venir son nouveau galactique, tout en sachant qu’Erling Haaland, l’autre priorité du Real, ne bougera pas non plus cette saison. Un sacré coup dur pour les Merengue !