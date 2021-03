PSG : Mbappé brille sans Neymar, vraiment un hasard ?

Dans : PSG.

Pour Didier Roustan, l'omniprésence de Neymar dans le jeu du PSG peut être un frein à la progression de Kylian Mbappé.

Le 10 février dernier lors d'un match de Coupe de France face à Caen, Neymar sortait sur blessure. À l'époque déjà privé d'Ángel Di María, le PSG se déplaçait alors la boule au ventre sur la pelouse du FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. À la surprise générale et malgré tous ses forfaits importants, Paris réalisait l'une de ses prestations les plus abouties en C1, à l'image de Kylian Mbappé qui inscrivait un triplé. Pour Didier Roustan, l'absence de Neymar est d'ailleurs peut-être l'une des explications de la masterclass du champion du monde français au Camp Nou.

« Je vais juger Pochettino sur 1/le fait que l’équipe n’est pas coupée en deux sur la durée s’il aligne les dits Quatre Fantastiques avec Verratti plus bas. 2/l’association Neymar-Mbappé. Parce que je constate que le jour où Mbappé a brillé, même si les circonstances étaient favorables, il n’y avait pas Neymar. Est-ce qu’il y a une relation de causalité ? Je trouve que Neymar pourrait avoir un jeu plus épuré. Et surtout ne pas solliciter en permanence le ballon. Que le jeu ne soit pas toujours à gauche, que tu ne perdes pas Di Maria, qu’il y ait un équilibre. Les joueurs du milieu de terrain dès qu’ils ont le ballon, ils cherchent Neymar. Tu es plus fort si ton jeu est varié. Si Pochettino arrive à faire évoluer la relation Neymar-Mbappé, il aura marqué beaucoup de points » a déclaré le journaliste sur son Podcast. Alors que Neymar semble en avance sur sa rééducation et pourrait être disponible contre le Barça, le casse-tête de Mauricio Pochettino ne fait que commencer.