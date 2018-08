PSG : Mbappé Ballon d’Or, un Tricolore met la pression

Dans : PSG, Equipe de France.

Enfant prodige du football français, Kylian Mbappé s’est révélé à Monaco, avant de confirmer sous le maillot du PSG.

Mais tout le monde le reconnaitra, c’est sous le maillot bleu pendant cette Coupe du monde en Russie que le natif de Bondy a franchi son cap le plus impressionnant, celui d’homme décisif de l’équipe championne du monde. Il a explosé aux yeux de la planète football à seulement 19 ans, et c’est désormais un avenir brillant qui se présente devant lui. Son capitaine chez les Bleus, Hugo Lloris, ne voit pas comment arrêter la machine du PSG, et souhaite le voir profiter de ce titre mondial pour être encore plus fort, et devenir le meilleur joueur au monde.

« Moi, je suis devenu champion du monde à la 104e sélection, après des épisodes plus douloureux, d'autres plus joyeux, une défaite en finale de l'Euro en France. Mais tout ça a débouché sur quelque chose d'extraordinaire : ça valait le coup. Je ne peux oublier ni d'où je viens ni d'où vient cette victoire. Kylian Mbappé est champion du monde à dix-neuf ans, c'est un parcours complètement différent. Il faut qu'il s'en serve, il faut qu'il devienne Ballon d'Or. C'est le destin », a promis, dans les colonnes de L’Equipe, le gardien de l’équipe de France, qui voit bien son jeune compatriote porter les Bleus pour encore de longues années.