PSG : Mbappé au Real, Zidane viré de l'équation

Dans : PSG.

Vainqueur du Clasico contre le FC Barcelone avec le Real Madrid samedi après-midi, Zinedine Zidane a certainement sauvé son poste.

Et pour cause, l’entraîneur français était très menacé après les défaites face à Cadix puis Donetsk en Ligue des Champions. La victoire dans le Clasico face au FC Barcelone donne de l’air à Zinedine Zidane, lequel peut désormais se tourner vers la deuxième journée de coupe d’Europe contre M’Gladbach. Au sujet de l’avenir de « ZZ », la presse espagnole avait par ailleurs indiqué en milieu de semaine que le Real Madrid pourrait être tenté de conserver l’entraîneur tricolore afin de maximiser ses chances d’attirer Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Une théorie qui ne tient pas réellement debout, selon les informations obtenues par le journal AS…

Et pour cause, le média madrilène affirme dans son édition du jour que l’avenir de Zinedine Zidane ne devrait pas avoir une grande influence sur celui de Kylian Mbappé, dans la mesure où l’attaquant du Paris Saint-Germain restera quoi qu’il arrive la grande priorité du champion d’Espagne en titre. Au vu des enjeux colossaux de ce dossier bouillant, ce n’est pas le possible départ de Zinedine Zidane qui pourrait avoir une incidence, qu’elle soit positive ou négative. Reste maintenant à voir si le Real Madrid aura les moyens financiers de s’offrir Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2022. Tout dépendra du champion du monde 2018, qui détient les clés de ce dossier. S’il décidait de prolonger en faveur du PSG, les espoirs du Real Madrid s’envoleraient. Mais ce n’est clairement pas la tendance de ces dernières semaines…