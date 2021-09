PSG : Mbappé au Real, un coup de théâtre à 80 millions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Libre dans un an, Kylian Mbappé exige un bon de sortie en cas d’offre à hauteur de 80 millions du Real Madrid pour prolonger au PSG.

La situation se tend entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale française a purement et simplement refusé de vendre son attaquant au Real Madrid dans la dernière ligne droite du mercato cet été. Le club merengue était pourtant monté à plus de 180 millions d’euros, une somme jamais proposée sur le marché des transferts pour un joueur en fin de contrat dans un an. Le Qatar reste convaincu qu’il est possible de convaincre Kylian Mbappé de prolonger afin d’éviter la catastrophe absolue, c’est-à-dire un départ pour zéro euro dans un an. A en croire Todo Fichajes, Kylian Mbappé n’est pas fermé à l’idée de prolonger afin que le PSG touche de l’argent sur son transfert.

Le Qatar refuse les exigences de Mbappé

L’attaquant de l’Equipe de France souhaite toutefois bénéficier d’un bon de sortie en cas d’offre comprise entre 80 et 100 millions d’euros de la part du Real Madrid. Les clauses libératoires sont interdites en France mais le clan Kylian Mbappé exige une clause signée sous seing privé afin que le Français puisse partir du Paris SG si le Real Madrid revient à la charge. Une requête dont le Real Madrid ne souhaite tout simplement pas entendre parler. Et pour cause, le média croit savoir que le Paris SG veut prolonger Kylian Mbappé sur le long terme avec si possible une prolongation de trois à cinq ans, sans avoir en contrepartie l’obligation de lui accorder un bon de sortie. Les négociations sont donc bloquées pour le moment entre le PSG et Kylian Mbappé, dont l’avenir pourrait bien s’écrire au Real Madrid avec une signature en qualité de joueur libre dès le mois de janvier…