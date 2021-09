Kylian Mbappé, le Qatar va pleurer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG aurait du vendre Kylian Mbappé et va s'en mordre les doigts en fin de saison. Samir Nasri a un avis tranché sur la question.

De retraité à consultant, Samir Nasri n’a pas perdu de temps. L’ancien enfant terrible du football français, il n’était pas le seul de sa génération, a raccroché les crampons cet été, faute de proposition après une saison décevante à Anderlecht un an plus tôt. Canal+ a donc saisi l’opportunité et l’ancien milieu de terrain formé à l’OM n’a pas perdu de temps en étant interrogé sur la situation de Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant est attendu comme titulaire ce mercredi soir à Bruges, le PSG l’a retenu malgré une offre copieuse du Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi a préféré refuser de s’asseoir à la table des négociations malgré une offre approchant les 200 millions d’euros. Et dans un an, l’ancien monégasque sera libre, et a de grandes chances de partir gratuitement. La fermeté du président du PSG a ravi les supporters parisiens, beaucoup moins les suiveurs espagnols. Mais Nasser Al-Khelaïfi a fait une belle erreur selon Samir Nasri, qui estime que le Qatari a fait un mauvais calcul sur le coup.

« Si j’étais directeur sportif du PSG, je l’aurais vendu. Car je ne le vois pas prolonger. 180 millions d’euros, quand même pour un an de contrat. Cela permet de les placer sur un autre attaquant pour le PSG. Au vu de ce qu’il a laissé entendre, le Real Madrid c’est quand même son rêve. Il a envie d’être le numéro 1 dans un grand club, de porter le projet du Real Madrid. Et au PSG, peu importe, même s’il gagne la Ligue des Champions, c’est quand même l’équipe de Messi, de Neymar et de Mbappé. Ce n’est pas le numéro 1 vis à vis des gens. A cet-âge, il a besoin d’être le numéro 1 et de porter un grand club. Dans mon cas personnel, si Marseille avait cette puissance-là à mon époque, je ne serais jamais parti », a livré l’ancien joueur de l’OM, qui avait quitté Marseille assez précipitamment, mais pour rejoindre Arsenal dans un gros transfert à l’époque : 16 ME.

Nasri accusé de favoriser l'OM

Une intervention de Samir Nasri qui n’a pas fait l’unanimité sur les réseaux sociaux. Outre les attaques peu glorieuses sur la prise de poids de l’international français, sa carrière irrégulière lui a été reprochée. Mais en ce qui concerne sa prise de parole, Nasri a même été soupçonné de pousser le PSG à vendre Kylian Mbappé afin d’affaiblir un concurrent de l’OM dans la course au titre. Si cela va un peu loin, cela montre que du côté marseillais, on estime avoir sa chance en tant que concurrent du PSG en Ligue 1. Surtout si la tension venait à grimper dans le vestiaire autour de l’avenir de Kylian Mbappé ou bien des difficultés pour les stars parisiennes à s’entendre parfaitement sur le terrain.