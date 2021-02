PSG : Mbappé au Real, un boulet infiltré se mouille

Dans : PSG.

Officiellement libéré de son contrat par le PSG il y a quelques semaines, Jesé Rodriguez a signé son retour à Las Palmas.

Recruté par le Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid pour 25 ME en 2016, l’attaquant espagnol est incontestablement l’un des plus gros flops du Paris SG version QSI. Une impression qui se confirme lorsque l’on se penche sur les chiffres puisque l’attaquant de 27 ans n’a disputé que 18 matchs dans la capitale française pour un total famélique de deux buts marqués. Cela étant, Jesé Rodriguez a eu l’occasion de côtoyer des stars planétaires, que ce soit Neymar ou Kylian Mbappé. Interrogé par la Partizado de Cope, Jesé s’est d’ailleurs exprimé sur l’avenir du buteur français du PSG, régulièrement associé au Real Madrid. Et selon lui aucun doute, Kylian Mbappé veut signer au Real Madrid…

« Mbappé a très envie d'aller à Madrid. Son idole a toujours été Cristiano. Quand Mbappé a commencé à regarder Madrid, il avait 16 ans. Il adore Madrid. Je suis sûr qu'il jouera pour Madrid un jour » a lancé Jesé, lequel a par ailleurs confirmé que Lionel Messi et Neymar entretenaient une relation très intime. Une petite indiscrétion toujours bonne à prendre au moment où les rumeurs fusent au sujet d’une possible venue de l’Argentin à Paris. « Neymar parle beaucoup à Messi, il a une très bonne relation. Je m'entendais très bien avec Ney. Dans ce vestiaire, il y a de très bonnes relations. Mbappé s'entend très bien, avec Mauro (Icardi, ndlr), avec Fideo (Angel Di Maria). Mbappé est un très bon gamin ». Des petits secrets de vestiaire dont seront friands les supporters du Paris Saint-Germain…