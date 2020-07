PSG : Mbappé au Real, un agent met le Qatar en alerte !

Dans : PSG.

Une nouvelle fois auteur d’une saison à couper le souffle, Kylian Mbappé est le joueur le plus courtisé de la planète.

Néanmoins, les clubs à pouvoir se payer l’attaquant du PSG sont très rares. Bien évidemment, c’est le Real Madrid qui est le plus régulièrement cité pour accueillir Kylian Mbappé, au plus tôt en 2021. Pour l’heure, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain ont systématiquement fermé la porte à un départ de leur joyau français. Mais selon Quique Pinta, agent de joueurs bien implanté sur le marché espagnol et actionnaire majoritaire du club de Cadix, tout fraîchement promu en Liga, le Real Madrid est si puissant qu’il peut mettre en place à n’importe quel moment un plan afin de recruter Kylian Mbappé. La direction du Paris Saint-Germain est donc prévenue, quand le Real Madrid passera à l’offensive, il sera très difficile de conserver le buteur de 21 ans.

« Le Real Madrid est capable de faire ce qu’il veut. Mbappé appartient au PSG actuellement et le PSG n’est pas vendeur. Donc personne ne peut rien faire actuellement. Mais ce qui est sûr, c’est que si le Real Madrid veut Mbappé, il mettra en place une stratégie pour se l’offrir. Si ce n’est pas cette année, ça se fera sûrement plus tard. Ce mercato sera différent des autres à cause de la date et du fait que les clubs seront plus conservateurs sur le marché des transferts. Ils vont prioriser les joueurs libres ou en prêt. Ça ne sera pas un mercato important au niveau économique comme les années précédentes » a fait savoir dans une interview accordée à Onze Mondial le dirigeant espagnol, pour qui l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit certainement au Real Madrid, mais pas dans un futur proche. Comme pressenti, le Français ne devrait pas bouger du PSG avant 2021, au minimum…