PSG : Mbappé au Real, suspense jusqu'à 23h59

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est parti pour rester au Paris Saint-Germain cet été, malgré l’intérêt du Real Madrid. Mais l'Espagne continue à mettre le feu.

Après avoir adopté une position d’attente durant de longues semaines, le Real Madrid est passé à l’offensive en cette fin de mercato avec deux offres transmises au PSG, dont une atteignant 180 millions d’euros bonus compris. A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé pensait sans doute que Paris allait accepter la proposition du Real Madrid, mais c’était sans compter sur la volonté de l’Emir du Qatar, prêt à tout pour garder à Paris son joyau, au risque de le voir partir libre en juin prochain. Le suspense semblait mort, et Kylian Mbappé était parti pour rester une ultime saison au PSG. Mais selon Marca, le Real Madrid croit toujours en ses chances de s’offrir l’attaquant de Paris d’ici la fin du mercato à minuit.

Le Real Madrid y croit toujours

A en croire le média espagnol, toutes les possibilités sont encore sur la table et une nouvelle offensive d’envergure du Real Madrid n’est pas à exclure. Après avoir lâché environ 30 millions d’euros pour recruter Eduardo Camavinga en provenance du Stade Rennais, Florentino Pérez pourrait poursuivre sur sa lancée en transmettant une nouvelle proposition au PSG pour Kylian Mbappé. Cette fois, le Real Madrid est susceptible d’atteindre la barre des 200 millions d’euros fixée par Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar. Reste donc maintenant à voir si les dirigeants du Real Madrid céderont à la folie en proposant une somme aussi dingue pour un joueur en fin de contrat dans un an, ou si Florentino Pérez reviendra à la raison en lâchant l’affaire. Du côté du PSG, le timing est de plus en plus serré et on imagine mal comment Leonardo pourrait remplacer un joueur tel que Mbappé en seulement quelques heures dans le cas où le Real Madrid parviendrait enfin à convaincre l’Emir du Qatar de vendre sa star française…

🚨🚨 ¡La EXCLUSIVA de ayer de @Borjamazarro8! 🚨🚨



📞☎ "Al EMIR NO le han GUSTADO los plazos que marcó el Real MADRID...".



🙄🐢 "Me insisten en que lo de MBAPPÉ aun se PUEDE HACER".



😮 "El PSG podría RESPONDER al REAL MADRID mañana a las 10 de la NOCHE" 😮 pic.twitter.com/QPUBwtXCne — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2021

Pas de quoi faire trembler la célèbre émission El Chiringuito, qui affirme que tout est encore sur la table. Si l'Emir du Qatar n'a pas apprécié plusieurs choses de la part du Real Madrid, notamment les deux offres coups sur coups, les contacts avec le clan Mbappé, et surtout l'ultimatum fixé à lundi soir dans un premier temps, une grosse vente n'est pas totalement à écarter selon l'émission espagnole, qui met le paquet pour ce dernier jour du mercato. Une réponse jusqu'à 22h00 est même possible selon le journaliste Borja Mazarro, persuadé que la journée est encore longue du côté du Real Madrid comme du Paris SG.