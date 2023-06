PSG ‍: Mbappé au Real, sa mère a bien appris sa leçon

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré l’ultimatum lancé par ses dirigeants, qui lui demandent de choisir entre une prolongation ou un transfert cet été, Kylian Mbappé refuse de changer ses plans. L’attaquant du Paris Saint-Germain compte bien rester sans se réengager. Une tendance confirmée par sa mère Fayza Lamari.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le match entre Gibraltar et l’équipe de France (0-3) n’a pas offert un grand spectacle vendredi. Malgré les trois buts inscrits et les quatre montants touchés, les Bleus n’ont jamais réussi à emballer cette rencontre des éliminatoires de l’Euro 2024. Pour le média espagnol Relevo, qui suivait Kylian Mbappé pendant 24 heures, la principale animation de la partie venait plutôt des tribunes. En effet, le mère de l’attaquant français y était installée et a été approchée par un spectateur attentif à l’actualité.

Une victoire qui nous permet d'engranger 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 pour la qualification à l'Euro 2024 👊



🔜🇫🇷🇬🇷 lundi soir au Stade de France#GIBFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/zLdAI0JcSj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2023

Ce supporter, apparemment au courant de la situation du Parisien, a fait savoir à Fayza Lamari qu’il serait ravi de voir son fils au Real Madrid. Mais la réponse n’a pas dû lui plaire. « Paris, Paris, Paris », lui a-t-elle répondu avec le sourire, en suivant évidemment le discours de son fils. Depuis le début de la semaine, lorsque le Paris Saint-Germain a reçu la lettre indiquant qu’il n’activerait pas l’année optionnelle dans son contrat, Kylian Mbappé assure qu’il compte bien rester au club de la capitale la saison prochaine.

Le clan Mbappé persiste

L’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait donc partir libre à l’été 2024. Un scénario inenvisageable pour la direction francilienne qui a lancé un ultimatum à son vice-capitaine. Le Paris Saint-Germain attend un signe positif en vue d’une prolongation. Dans le cas contraire, Kylian Mbappé sera poussé vers la sortie dans les prochaines semaines. Bien sûr, l’international tricolore, en position de force, n’est pas obligé de suivre les ordres de ses supérieurs. A moins que sa lettre n’ait pour but d’obtenir un départ cet été. Quoi qu’il en soit, Fayza Lamari suit le plan établi.