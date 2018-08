PSG : Mbappé au Real Madrid le 28 août, l'info irréelle arrivée d'Espagne

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En cette fin de mercato, l'imagination de certains est débordante. Et ce mercredi, c'est d'Espagne qu'arrive la rumeur la plus incroyable de tout ce marché estival des transferts 2018. En effet, lors de l'émission El Chiringuito TV, un talk-show très populaire, José Manuel Estrada, spécialiste du mercato, a avancé un scénario qui pourrait permettre au Real Madrid de récupérer Kylian Mbappé, l'attaquant international du PSG dans les prochains jours.

Selon José Manuel Estrada, Florentino Perez est convaincu que le 27 août, date anniversaire du transfert de Kylian Mbappé, l'UEFA invalidera l'option d'achat que le Paris Saint-Germain a levée depuis bien longtemps, Mbappé ayant été prêté dans un premier temps au PSG. Et cela en raison du fair-play financier. Une décision qui renverrait alors la star française du football à l'AS Monaco. Et dans la foulée, le Real Madrid réussira à obtenir ce qu'il voulait l'été dernier, à savoir faire signer Kylian Mbappé. Ce scénario sorti de la tête du spécialiste aura au moins eu le mérite de prouver que du côté espagnol on digère toujours mal le choix du Champion du monde.