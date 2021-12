PSG : Mbappé au Real Madrid, Cristiano Ronaldo le motive

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Bientôt libre de s’engager dans n’importe quel grand club européen, Kylian Mbappé s'est mis en mode mission pour rejoindre le Real Madrid.

Pour l’instant, personne ne sait de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé. En même temps, le champion du monde continue de garder le secret. Un jeu de cache-cache qui pourrait durer encore quelques semaines, vu que le PSG, son club actuel, et le Real Madrid, sa potentielle destination, vont s’affronter en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février prochain. En attendant, Paris va poursuivre son travail de sape pour tenter de convaincre Mbappé de prolonger. D’après les dernières informations, le board qatari ne perd pas espoir. Car même si Mbappé sera libre à partir du 1er janvier, il n’aurait pas encore donné son accord au Real Madrid. Et sachant que les négociations sont toujours actives entre le PSG et le clan Mbappé, le rêve est encore permis.

Faire de Mbappé et du Real des machines à gagner

Ou pas, si l’on en croit les dires d’Hugo Guillemet, persuadé que l'attaquant du PSG s'est mis en mission de redorer le blason du Real Madrid en prenant la suite d'une ancienne légende du club. Une référence évidente à Cristiano Ronaldo, qui avait redressé la Maison Blanche de manière spectaculaire en 2009, et est devenu une véritable machine à remporter des trophées. Et quand on connait l'admiration sans faille de Mbappé pour CR7, les chances réelles du PSG d'inverser la tendance sont de plus en plus faibles avec ces paramètres qui ne sont pas négligeables.

« L’étoffe de Mbappé, c’est celle de CR7 »

⚡️SUPER DUEL⚡️



Prolongation de Kylian Mbappé au PSG : y a-t-il encore un espoir ?



⚔️ Pour Dave Appadoo et @hpenot_lequipe il reste un espoir, @hugoguillemet et @Nabil_djellit n'y croient pas.



Et vous, qu'en pensez-vous ? #EDS pic.twitter.com/C7ePph1RrE — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 30, 2021

« Peut-on encore croire à une prolongation de Mbappé au PSG ? Non ! Je n’y crois plus. Tout simplement parce que je pense que Mbappé veut être le Cristiano Ronaldo de 2009 au Real Madrid. Quand CR7 arrive à Madrid, il est Ballon d’Or et le meilleur joueur du monde. Il débarque dans le cadre d’un transfert astronomique. Avec lui, le Real s’est reconstruit, jusqu’à tous les titres, avec notamment quatre victoires en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo est donc devenu une légende du Real. L’étoffe de Mbappé, c’est celle de CR7. Il a une opportunité en or. Il arrive en fin de contrat, le PSG n’arrive jamais à vendre les joueurs qu’il veut garder. Donc c’est le moment ou jamais pour Mbappé. Et je pense qu’il va saisir cette occasion en allant au Real dès l’été prochain », a lancé, sur L’Equipe du Soir, le journaliste, qui pense que Mbappé dispute sa dernière saison sous le maillot parisien.