PSG : Mbappé au Real Madrid, Benzema insiste !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un entretien accordé à M6 il y a quelques jours, Karim Benzema avait évoqué sans détour l’avenir de Kylian Mbappé.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé a frôlé un transfert au Real Madrid cet été. En effet, les Merengue ont proposé près de 200 millions d’euros bonus compris pour acheter la dernière année de contrat de l’international tricolore, mais le PSG a refusé de vendre sa pépite. Vedette du Real Madrid, Karim Benzema avait expliqué sans langue de bois qu’un jour ou l’autre, Kylian Mbappé finirait par signer dans la capitale espagnole. Ce dimanche dans Téléfoot, le buteur des Bleus en a remis une couche, expliquant par ailleurs qu’il aurait adoré voir Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid dès cet été. Ce n’est de toute façon que partie remise selon Karim Benzema…

Benzema en remet une couche sur le mercato de Mbappé

« De toute façon, le Real Madrid le veut, ce n'est plus un secret (sourire). J'aurais aimé qu'il puisse venir cette année au Real Madrid. Mais comme je l'ai déjà dit : un jour ou l'autre, il sera au Real. Si je l'ai appelé ? On s'est parlé, mais pas spécialement de ça. On est resté en contact » a lancé Karim Benzema au micro de TF1, alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain caressent toujours l’espoir de prolonger Kylian Mbappé d’au moins une saison supplémentaire. Le temps presse pour Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar. Car dès le mois de janvier, Kylian Mbappé aura la possibilité de s’engager librement avec le club de son choix dans l’optique de la saison 2021-2022. Le Real Madrid, qui rêve de le signer en tant que joueur libre, lui prépare déjà une place de choix dans son effectif avec le plus gros salaire de l’équipe et une prime à la signature supérieure à 80 millions d’euros. De quoi convaincre Kylian Mbappé de refuser les offres du PSG.