PSG : Mbappé au Real, le transfert qui peut tout changer

A l'approche de l'heure du choix, Kylian Mbappé hésite entre le Real Madrid et le PSG. Le club espagnol met tout en place pour le faire venir.

Tous les deux qualifiés en demi-finales de la Ligue des Champions, le Real Madrid et le Paris SG espèrent bien se croiser sur le terrain, cela voudrait dire qu’ils ont atteint la finale de l’épreuve. Mais cet été, les deux clubs pourraient bien devoir se retrouver autour d’une table en fonction de la volonté de Kylian Mbappé de faire le grand saut. L’attaquant du PSG a les clés sur son avenir, lui qui arrive à un an de la fin de son contrat. Il hésite clairement pour le moment entre rester et donc prolonger à Paris, ou rejoindre le Real Madrid où il rêve d’être la tête d’affiche d’un effectif de gala. Reste à savoir si la Maison Blanche a les capacités financières de le faire venir. Le dernier mercato estival a été très calme dans la capitale espagnole, et la crise financière limite les moyens économiques. De belles ventes sont donc requises pour faire gonfler le portefeuille de Florentino Pérez, qui ne pourra pas compter sur sa SuperLigue pour engendrer des revenus supplémentaires. En revanche, une ancienne promesse du club va pouvoir remplir les caisses.

Selon Diario Gol, Marco Asensio a décidé de changer d’air, lassé d’être considéré comme un simple remplaçant par Zinedine Zidane. Et le fait de voir Mbappé ou Haaland être courtisés ne lui laisse aucun espoir. L’ailier a pris d’autant plus facilement sa décision qu’il est désiré par la Juventus Turin, qui veut en faire l’une de ses têtes d’affiche pour les années à venir. En effet, Massimiliano Allegri est un grand fan d’Asensio, et son arrivée aux commandes de la Vieille Dame pourrait permettre de tout faire coïncider. Florentino Pérez voit même d’un bon oeil ce départ pour renflouer ses caisses, et le joueur est lui-même emballé par l’idée de signer à la Juventus. Tout se met donc en place sans anicroches pour le moment, même si le club italien devra lâcher 40 ME pour faire venir l’international espagnol. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2023, et il valait à un moment 70 ME, sans même parler de sa clause libératoire fixée à 700 ME lors de sa dernière prolongation de contrat.